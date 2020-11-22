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Шоу-бизнес

Леся Никитюк продемонстрировала провокационный "боди-позитив"

12:34 22 ноября 2020
Леся Никитюк

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая спародировала Екатерину Кухар, продемонстрировала изменения в своей фигуре в Instagram (девушка немного набрала в весе), признавшись, что является сторонницей «боди-позитива».

«Даже если мое тело когда-нибудь изменится, любить себя я не перестану», — прокомментировала «Леди Ле» свои снимки в черном гольфе.

«Доллар бы так падал, как мой вес на фото», — призналась она в комментарии под самым провокационным фото на столе.

Среди комментаторов поста отметилась известная исполнительница рэпа Алена-Алена.

«Особенно я любить буду. В клип возьму», — пообещала она.

Другие пользователи отметили заметно округлившиеся щечки Леси, а одна из самых наблюдательных фолловеров даже рассказала анекдот «Каждый последующий подбородок милее предыдущего».

Фото Instagram Леси Никитюк

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