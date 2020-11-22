28.29 / 28.42 33.41 / 33.64
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Дорофеева попала в скандал со снятым на месте расстрелов клипом

17:06 22 ноября 2020
Дорофеева

Надю Дорофееву, которая выпустила первую сольную композицию под названием «Горит», раскритиковали за то, что ее клип снят на пешеходном мосту Аллеи Героев Небесной Сотни.

В сольном проекте DOROFEEVA танцует на фоне баннера с ее именем, который растянут на пешеходном мосту на улице Институтской. Традиционно на этом мосту вывешивают плакаты с именами погибших украинцев во время Революции Достоинства.

Одним из первых прокомментировал видео в своей программе Майкл Щур. Он отметил, что часть клипа снята на мосту, где зимой 2014 беркутовцы расстреливали людей и там, действительно, в те дни все горело.

«Но Надю это абсолютно не волнует», — отметил телеведущий.

Если коллеги-артисты поздравили Дорофееву с первой сольной песней, то многие комментаторы назвали съемки клипа на Аллее Небесной сотни «танцами на костях накануне годовщины Майдана».

«Вообще отсутствует элементарное чувство уважения к человеческим потерям. Где следующий раз жопой будете светить? Бабий Яр или просто пройдетесь по могилам замученных?»— возмутился пользователь с ником ISG.

Его поддержали и другие комментаторы.

Напомним, Надя Дорофеева, выступавшая в группе «Время и Стекло» более десяти лет, решила уйти из группы и создать сольный проект DOROFEEVA.

Фото скриншот видео

284

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Виктор Павлик с сыновьями

Певец Виктор Павлик поздравил покойного сына

Владимир Путин

Арестович готов убить Путина

Геннадий Кернес

Уточнена дата возможного возвращения Кернеса в Харьков

Юлия Мендель

Пресс-секретарь Зеленского опубликовала нечто неприличное на тарелке

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер