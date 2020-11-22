Дорофеева попала в скандал со снятым на месте расстрелов клипом

Надю Дорофееву, которая выпустила первую сольную композицию под названием «Горит», раскритиковали за то, что ее клип снят на пешеходном мосту Аллеи Героев Небесной Сотни.

В сольном проекте DOROFEEVA танцует на фоне баннера с ее именем, который растянут на пешеходном мосту на улице Институтской. Традиционно на этом мосту вывешивают плакаты с именами погибших украинцев во время Революции Достоинства.

Одним из первых прокомментировал видео в своей программе Майкл Щур. Он отметил, что часть клипа снята на мосту, где зимой 2014 беркутовцы расстреливали людей и там, действительно, в те дни все горело.

«Но Надю это абсолютно не волнует», — отметил телеведущий.

Если коллеги-артисты поздравили Дорофееву с первой сольной песней, то многие комментаторы назвали съемки клипа на Аллее Небесной сотни «танцами на костях накануне годовщины Майдана».

«Вообще отсутствует элементарное чувство уважения к человеческим потерям. Где следующий раз жопой будете светить? Бабий Яр или просто пройдетесь по могилам замученных?»— возмутился пользователь с ником ISG.

Его поддержали и другие комментаторы.

Напомним, Надя Дорофеева, выступавшая в группе «Время и Стекло» более десяти лет, решила уйти из группы и создать сольный проект DOROFEEVA.

Фото скриншот видео

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