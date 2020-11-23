Новый поворот в деле Ефремова: за лжесвидетельство могут привлечь семью погибшего курьера

Помимо трех «защитников» Михаила Ефремова, которые утверждали в суде, что за рулем был другой водитель, за лжесвидетельство могут привлечь к ответственности и главных потерпевших по делу — семью Захаровых: официальную супругу, младшего сына и родного брата погибшего курьера.

Об этом пишет КП.

Издание поясняет, что уже после вынесения приговора Ефремову появился документ о готовящемся разводе Сергея Захарова с женой Маргаритой — ее исковое заявление о расторжении брака, где чёрным по белому указано: пара не жила вместе с 1994 года, брачные отношения давно прекращены. Расторжения брака так и не случилось, курьер погиб ещё до развода.

Но недооценивать эту бумагу нельзя: она подтвердила все, на чем ранее настаивала сожительница погибшего Ирина Стерхова.

В частности, она утверждала в судах, телешоу, интервью журналистам, что погибший Сергей Захаров жил с ней в Москве последние 22 года. В Рязань к семье ездил крайне редко, с официальной женой не общался. При этом заниматься разводом ему все было некогда.

Но ее слова не возымели эффекта: потерпевшей по делу Стерхову так и не признали, потому что Захаровы в процессе выступила единым фронтом.

«У нас была дружная семья, жили душа в душу. Муж работал в Москве, а по выходным приезжал домой в Рязань. Отдавал мне всю зарплату. О существовании любовницы я никогда не знала и слышу впервые», — со слезами на глазах утверждала под присягой Маргарита Захарова.

Что здесь правда, а что ложь, теперь выясняет следствие.

Пикантность ситуации в том, что благодаря своим показаниям и штампу в паспорте, Захарова получила от артиста компенсацию в 1 миллион рублей. А по-настоящему близкую курьеру женщину, которая была с ним последние два десятка лет, забирала его тело и оплачивала похороны, объявили самозванкой и оставили без всяких выплат.

Теперь вслед за женой придётся ответить также сыну и брату, которые вторили ей в суде.

«Ирина Михайловна подала заявление в Следственный комитет по Москве с просьбой проверить показания всех троих членов семьи Захаровых. По ее убеждению, они дали ложные показания и ввели суд в заблуждение, совершив тем самым уголовное преступление. Сейчас проводится проверка, собираются доказательства. Мы ждём от следствия законного и обоснованного решения», — рассказал kp.ru адвокат Стерховой Вадим Никулин

С ним соглашается еще один адвокат актера, Андрей Алешкин.

«Если то, о чем говорит мой коллега Никулин, подтвердится, то дело Ефремова необходимо пересматривать. Получается, суд был введён в заблуждение показаниями свидетелей и потерпевших, а приговор вынесен с нарушение процессуальных законов. Есть все основания полагать, что нормы права в отношении Михаила Олеговича были нарушены», — считает он.

По информации издания, наказание за лжесвидетельствование может быть разным: штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы либо реальное лишение свободы — арест на срок до трёх месяцев.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Михаил Ефремов признал потерпевшей гражданскую жену курьера Ирину Стерхову.

Фото: gazeta.ru

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