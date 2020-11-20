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Шоу-бизнес

Свобода все ближе: Ефремов сделал важный шаг к получению условного срока

1:24 20 ноября 2020
Ефремов Михаил

После примирения со стороной потерпевших актер Михаил Ефремов сделал еще важный шаг для того, чтобы повысить свои шансы на получение условного срока: он признал потерпевшей Ирину Стерхову, гражданскую жену погибшего в ДТП с его участием Сергея Захарова.

Об этом рассказал ее адвокат Вадим Никулин, передает МК.

Переговоры между защитником актера и адвокатом Стерховой состоятся в ближайшее время.

«В четверг со мной связался адвокат Ефремова Андрей Алешкин. Он сказал, что Михаил Олегович все-таки признал мою подзащитную Ирину Стерхову потерпевшей. Защитник предложил встретиться, чтобы обсудить дальнейшие действия», — рассказал Никулин.

Он добавил, что не может озвучить никаких подробностей, защитники обсудят детали при личной встрече.

Издание допускает, что, возможно, адвокаты Михаила Ефремова решили со всеми пострадавшими заключить мировое соглашение, после чего обратиться к президенту с просьбой о помиловании звездного арестанта.

Еще одним важным моментов в деле является то, что распрощавшись с одиозным Эльманом Пашаевым, актер нанял сразу трех адвокатов: Петра Хархорина, Романа Филиппова и Владимира Васильева. В апелляционном суде к ним должен присоединиться четвертый защитник Андрей Алешкин.

Все четыре адвоката решили объединить усилия и будут во время кассации придерживаться одной линии защиты.

Данный факт в комментарии КП подтвердил Владимир Васильев.

«Однозначно, позиция у нас будет одна. Мы настроены на плодотворное сотрудничество, раз этого хочет наш доверитель. Но подробностей предстоящей защиты в кассационном суде раскрывать пока не можем, все детали станут известны во время заседания», — сказал он.

Однако, еще до решающего слушания обновленной команде адвокатов предстоит встреча в суде по гражданскому иску потерпевших. Семья погибшего курьера Захарова требует возместить им 111 тысяч рублей, потраченных на похороны. Первое заседание должно состояться 23 ноября. Между тем, как выяснилось недавно, Ефремов переплатил потерпевшим 200 тысяч рублей компенсации, так что дело может закончиться, едва начавшись.

Тем временем, сам Михаил Ефремов, как писали «ФАКТЫ», сейчас находится в белгородском СИЗО № 3, где пережидает так называемый «карантин». На следующей неделе актера должны отправить в колонию № 4 поселка Алексеевка, где он будет отбывать наказание. Сколько оно продлится — вопрос открытый: сейчас все зависит от результатов кассации. Адвокаты все еще надеются, что артисту удастся получить условный срок.

Фото: МК

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