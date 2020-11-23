Возвращение Олега Винника и слезы Нади Мейхер: самые яркие моменты полуфинала «Танців з зірками»

Состоялся полуфинал проекта «Танці з зірками» («1+1»). Именно в тринадцатом эфире стало известно, какие две пары попадут в суперфинал, а кто в шаге от победы покинул проект. Каждая из пар продемонстрировала по три танца: из латиноамериканской программы, классической и в паре с ведущими шоу.

Четвертым приглашенным судьей шоу стала эпатажная ведущая и участница «Танців з зірками -2» Леся Никитюк. Влад Яма, получивший на минувшем эфире травму пальца на руке признался, что ради эфира на день перенес операцию.

Открыла полуфинал пара Санты Димопулос и Макса Леонова.

- Люди думают, что я охотница за богатыми мужчинами, — откровенничала Санта. — Но это не так. Всего я добивалась только сама. Для меня этот проект — борьба с собой. Я должна победить. Этот проект проверил меня на прочность. Мы работаем на 200 процентов. Осталось чуть-чуть и это дает мне мотивацию.

Пара исполнила ча-ча-ча под хит Димы Монатика.

- Вам подкорился паркет, — признал Влад Яма после выступления.

- Прекрасное начало! — восхитился Григорий Чапкис.

- Зашибись! — прокомментировала Леся Никитюк, скинув с себя парик и оказавшись… совершенно лысой. — Я взяла по чуть-чуть от каждого из судей!

Встречали гостей на балконе бывшие участники четвертого сезона «Танців з зірками» — Олег Винник и Оля Фреймут.

Пара получила от судей 40 баллов.

Поддержать пару Юли Саниной и Дмитрия Жука на эфир пришел муж Юли — Валл.

- Побеждай! — сказал он перед выходом Саниной на паркет.

- Я пришла на проект, чтобы бороться со своими страхами, — призналась Юля. — Я чувствую в себе силы получить кубок. Тогда я, наконец, полюблю себя, настоящую.

Пара исполнила на паркете венский вальс в сказочных образах.

- Ваша сказка только начинается, — сказала Екатерина. — Вы в начале пути.

- Такой вальс и должен быть на этом паркете, — признал Влад.

- Превосходно! — воскликнул Чапкис.

Пара получила от судей 40 баллов.

Пара Надежды Мейхер и Кирилла Васюка вышла на сцену с Юрием Горбуновым.

- Надины формы вызывают восторг у многих, — рассказал Юрий. — На моем месте хотели бы быть многие.

Квикстеп трио исполнило в образах из знаменитого фильма «За двумя зайцами». В финале номера на паркет вышел даже Григорий Чапкис.

- Как всегда, филигранно, — сказал Влад.

- Вы — прекрасная актриса! — признала Екатерина. — Вы даже вытащили на паркет Юру!

- Музыкально, ритмично и театрально, — восхитился Григорий Чапкис. — Главное, был я!

Судьи поставили паре 40 баллов.

Танцевальный вечер продолжило выступление специального гостя Ивана Дорна. Певец признался, что его дочь болеет за Юлию Санину.

Санта Димопулос и Макс Леонов подготовили для полуфинала квикстеп. Поддержали Санту ее супруг и мама.

- Ты достойна победы! — сказала мама Санты.

- Спасибо мужу, за то, что он дает мне силы и энергию, — откровенничала Санта.

- Мы просто побывали в театре танца, — сказал Чапкис, после выступления пары.

- Номер удался, — признал Влад.

- Квикстеп у Надежды был более непринужденным, — заметила Екатерина.

Пара получила от судей 39 баллов.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк вновь вышли на паркет с пасодоблем.

- Мне скоро 40 лет и я в полуфинале, — сказала Надя, не скрывая слез. — Я уже победила! Благодаря этому проекту я возродилась.

- Классное выступление, — признал Влад.

- Мой взгляд был прикован к Кириллу, — заметила Екатерина.

- Это был настоящий испанский танец! — восхитился Чапкис.

Судьи поставили паре 37 баллов.

Впервые на танцевальный паркет вышла Тина Кароль. Певица поддержала пару Юли Саниной и Димы Жука.

- Вместе с Тиной я чувствую себя сильнее, — сказала Юля, предваряя румбу.

- Тина, это было слишком красиво, — сказал Влад. — Я растворился в этой румбе.

- Я не ожидал такого финала, — восхитился Чапкис. — Это было прекрасно и выразительно.

- Я потрясена, — сказала Екатерина. — Это историческое событие!

Судьи поставили паре 40 баллов.

- Хоть мы с Тиной и видимся каждое воскресенье, но этого нам показалось мало! (смеется), — рассказала «ФАКТАМ» Юля Санина. — Мы провели вместе неделю в репетициях. Обсудили столько всего интересного. Пришли к выводу, что — да, нужно встречаться чаще. Конечно, в подготовке были и трудности! Но знаете, если три перфекциониста задумали что-то совместное, из этого непременно выйдет грандиозная история.

Перед третьим танцем на паркете выступил популярный певец LAUD.

Третьим танцем пары Надежды Мейхер и Кирила Васюка стал фокстрот. Поддержать Надю на прямой эфир пришел ее сын.

- Ты — мое произведение искусства, — признавался в любви супруг Надежды.

- Оставить равнодушным этот танец не мог никого, — сказал Чапкис после выступления.

- Вы будете бороться до последнего — в этом я не сомневаюсь, — поддержал пару Влад.

- Не буду смотреть финал проекта, если там не будет вас, — заявила Леся Никитюк.

Судьи поставили паре 39 баллов.

Третьим танцем пары Юли Саниной и Дмитрия Жука стала самба.

- Семья — мой тыл, сказала Юля. — Они не давали мне сдаться.

- Мне нравится ваша жажда победы, — сказала Екатерина после номера. — А вот сексуальной энергетики вам немного не хватило.

- А мне всего хватило, — поддержал пару Влад.

Судьи поставили паре 39 баллов.

Закрывала вечер пара Санты Димопулос и Макса Леонова, с которой на паркет вышел Олег Винник.

- Я соскучился по своим коллегам, — признался Винник. — Санта — это огонь!

- Олег добавит нашей паре народной любви, — решила Санта.

Трио исполнило страстное танго.

- Так как умеет Винник смотреть и стоять, никто не может, — восхитился Влад Яма.

- Я не нашел ни одной ошибки, — прокомментировал выступление Григорий Чапкис.

Судьи поставили паре 40 баллов.

Гость эфира — Иракли Макацария — станцевал зажигательное фламенко вместе со своей бывшей партнершей Яной Заяц, с которой они боролись за победу в «Танцях з зірками-2».

Иракли и Яна признались, что болеют за пару Санты и Макса.

Накануне оглашения результатов голосования, на паркете с хитом «Як жити без тебе» выступил Олег Винник.

Неожиданно для всех, по решению продюсеров, в финале остались все три пары: Юля Санина и Дмитрий Жук, Санта Димопулос и Макс Леонов, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк.

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