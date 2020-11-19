Олег Винник вернется на «Танці з зірками»

Популярный певец Олег Винник, досрочно покинувший «Танці з зірками» из-за коронавируса, по многочисленным просьбам поклонников вернется на паркет в полуфинале шоу. Артист станет ведущим балкона вместе с Олей Фреймут. Также Олег исполнит страстное танго.

В тринадцатом эфире станет известно, какие две пары попадут в суперфинал, а кто в шаге от победы покинет проект. В женском полуфинале четвертого сезона за победу соревнуются три пары Санта Димопулос и Макс Леонов, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Юлия Санина и Дмитрий Жук.

Накануне стало известно, что один из танцев звездные пары исполнят с ведущими. Так, впервые на «Танцях з зірками» Тина Кароль, Юрий Горбунов и ведущий балкона Олег Винник, выйдут на паркет вместе с парами. Тина Кароль с одной из пар исполнит румбу, Юрий Горбунов — квикстеп, а Олег Винник — танго.

С кем именно из ведущих будут танцевать звезды уже в это воскресенье, кто займет четвертое судейское кресло, и кто станет спецгостями вечера, станет известно в ближайшее время.

Недавно стало известно, что 16-летний сын Олега Винника Юлиан профессионально занимается плаваньем.

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