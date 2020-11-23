28.26 / 28.47 33.34 / 33.74
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Жена Винника после долгой паузы показалась с ним на публике

14:51 23 ноября 2020
Таюне (по центру)

Олег Винник показался на публике со своей женой — певицей Таюне (Таисией Снежко). Совместное фото он опубликовал в Instagram.

Появление звездной пары произошло на шоу «Танці з зірками», которое проходило в Киеве в 12-м павильоне ВДНХ. Перед этим жена Олега Винника переболела коронавирусом — последний пост в своем Instagram она сделала около пяти недель назад.

«Это было совершенно незнакомое мне состояние, которое неделю не давало мне нормально жить, на восьмой день стало легче, с каждым днем легче. Сейчас я официально здорова и к работе готова!» — написала тогда Таюне. Однако на публику она вышла только спустя несколько недель после выздоровления.

Напоминаем, Олег Винник вернулся в «Танці з зірками» на стадии полуфинала.

Фото: Instagram Юрия Горбунова

415

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Таюне (по центру)

Жена Винника после долгой паузы показалась с ним на публике

Порошенко и Зеленский

Зеленский воспользовался Порошенко «как мальчиком», — Богдан у Собчак

Комаровский

Доктор Комаровский назвал единственное лекарство — защиту от коронавируса

зимняя погода без снега

Какой будет погода на Новый год: синоптики дали прогноз на зиму

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер