Жена Винника после долгой паузы показалась с ним на публике

Олег Винник показался на публике со своей женой — певицей Таюне (Таисией Снежко). Совместное фото он опубликовал в Instagram.

Появление звездной пары произошло на шоу «Танці з зірками», которое проходило в Киеве в 12-м павильоне ВДНХ. Перед этим жена Олега Винника переболела коронавирусом — последний пост в своем Instagram она сделала около пяти недель назад.

«Это было совершенно незнакомое мне состояние, которое неделю не давало мне нормально жить, на восьмой день стало легче, с каждым днем легче. Сейчас я официально здорова и к работе готова!» — написала тогда Таюне. Однако на публику она вышла только спустя несколько недель после выздоровления.

Напоминаем, Олег Винник вернулся в «Танці з зірками» на стадии полуфинала.

Фото: Instagram Юрия Горбунова

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