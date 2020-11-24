Лолита лишилась квартиры в Болгарии, затопив два этажа жилого дома

У певицы Лолиты Милявской произошел потоп в квартире в Болгарии, при этом вода залила соседей. Артистка сообщила в Instagram, что страховая компания отказалась возмещать убытки.

«Рвануло соединение от стиральной машинки к крану, залила не только свою квартиру, но и два этажа насквозь. У соседей все сгнило, везде плесень. Моя квартира под списание, сгнило все», — сказала Милявская в опубликованном видео.

По ее словам, она в это время находилась в России, а страховая компания отказалась возмещать ущерб, заявив, что Милявская уже более месяца не владеет недвижимостью, так как находилась за пределами Болгарии.

«Пока делали экспертизу затопления, не забыли выслать новую страховку на следующий год. Вероятно, совсем русских за идиотов держат», — написала певица.

Напоминаем, что Лолита Милявская бессимптомно переболела коронавирусом.

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