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Шоу-бизнес

Болезнь пошла на пользу: DZIDZIO рассказал, как перенес коронавирус

22:29 25 ноября 2020
DZIDZIO

Популярный украинский артист Михаил Хома, DZIDZIO, в программе «Утро с Украиной» рассказал, что переболел коронавирусом. К слову, ведущий передачи Анатолий Анатолич тоже поборол COVID-19.

Когда артист приехал в студию, то пожал руку Анатолию Анатоличу, объяснив тем, что у него есть антитела.

По словам певца, он не хотел афишировать свою болезнь. Несколько недель его не было в Instagram — в это время DZIDZIO находился на самоизоляции.

Певец отметил, что, к счастью, перенес болезнь в легкой форме, хотя не слышал запахов. Самоизоляцию он использовал с пользой — отдохнул, смотрел сериалы, составлял творческие планы на перспективу.

Вернулась к работе и телеведущая Людмила Барбир, которая тоже перенесла коронавирус. Она поприветствовала зрителей из студии «Сніданок з 1+1». Барбир поблагодарила всех, кто ее поддерживал во время болезни и призвала зрителей беречь себя и своих родных.

Напомним, ранее Людмила Барбир рассказывала, как переносит недуг.

Фото Instagram/dzidzio

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