"А лифчик где?" Дочь Веры Брежневой устроила смелую фотосессию возле лимонного дерева

Дочь Веры Брежневой, 19-летняя Соня Киперман, не упускает случая радовать поклонников горячими фото, примеряя на себя самые неожиданные образы.

В одном из своих последних постов в Сети девушка снялась возле лимонного дерева (чем не «прекрасная садовница»?), сопроводив снимок философскими строчками о том, что мир так очень мал…

Но улыбка на лице девушки, а также ее слегка фривольный наряд — полупрозрачный топ, под которым не оказалось бра, показывали, что речь идет не о «тяжких» размышлениях о бренности мира, а всего лишь о песне рэппера Мак Миллера (The world is so small, 'til it ain't (yeah).

Поэтому фолловеры Сони не стали сильно «париться» по поводу размеров мироздания, а решили отметить естественную красоту девушки, которую она подчеркнула едва заметным макияжем, а также тонким ожерельем из жемчуга и очками Chanel.

«Гарна дівчина», «Красоточка», «Loveyou», «Яркая девочка», «Прекрасная Соня! Очень красивая!», «Шикарная», «Очаровательная», «Огонь!», — пишут фанаты, а также обращаются к маме девушки: «@ververa Вера, может Соню нужно в Виагру?»

Конечно, нашлись среди читателей блога и строгие моралисты, которые указали девушке, что так не очень прилично светить сосками под тканью, но на них грозно зашикали ценители естественной девичьей красоты, и никакой ссоры в Instagramне возникло.

Напомним, что 38-летняя Вера Брежнева может похвастаться не только успешной карьерой на сцене, но и воспитанием двух дочек. 19-летняя Соня и 10-летняя Сара растут настоящими красавицами и уже покоряют публику.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что старшая дочь певицы делает первые шаги в модельном бизнесе, а недавно она снялась в клипе Веры «Sestra».

