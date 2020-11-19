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Невероятная "Сестра": Вера Брежнева блистала с 19-летней дочерью в откровенном клипе

6:30 19 ноября 2020
Сестра

Расправившись с предполагаемой любовницей мужа, певица Вера Брежнева смогла со спокойным сердцем уделять больше времени творчеству, и даже порадовала фанатов клипом на песню «Сестра».

Автором слов и композитором выступил супруг Веры — Константин Меладзе, а за видеоряд отвечала популярный украинский клипмейкер Таня Муиньо.

В клипе Вера предстает в кадре в различных образах: то она в открытом синем боди сидит на надувной касатке, то лежит в аквариуме в полупрозрачном купальнике

Режиссер решила подчеркнуть красоту звездной блондинки, на этот раз полностью раздев ее в кадре. Обнаженное тело певицы прикрывала только доска для серфинга. Брежнева блистала в откровенных нарядах и принимала сексуальные позы. Некоторые поклонники даже предположили, что клип стал «самым эротичным» у певицы за последние годы.

Помимо Веры в съемках приняли участие не профессиональные модели, а ее дочь Соня и подруги Ханна Хмелева, Катя Сильченко и Анна Осмехина.

«Для исполнения зажигательных танцев Вера позвала не моделей или актрис, а тех, с кем она любит отрываться в реальной жизни, — верных подруг и старшую дочь Соню, специально прилетевшую на съемки из США. Компанию певице составили дизайнеры Ханна Хмелева, Катя Сильченко и Анна Осмехина», — говорится в описании клипа.

Собрать такую команду было непросто, тем не менее, задумка того стоила: сама Брежнева назвала свое видео «одой женской красоте и сексуальности в разном возрасте и разных проявлениях».

«Вера! Как всегда красотка! Не меняешься!», «Какая фигура! Вы как девочка», «Не знаю, на кого смотреть в клипе: все как на подбор!», «Пушка, бомба, ракета! Что ты, что Соня!» — писали восторженные фанаты.

Немало восторженных слов досталось и Соне: «Горячая девушка, пленительные изгибы, ноги — огонь. Скоро маме придется подвинуться», «Очаровательна», «Красавица».

Поэтому Вера может быть спокойна: в ближайшее время вряд ли кто из молоденьких соперниц рискнет похитить сердце ее мужа Константина Меладзе.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что новая солистка «ВИА Гры» из Кривого Рога очаровала фанатов стройной фигурой.

Фото: spletnik.ru

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