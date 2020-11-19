Невероятная "Сестра": Вера Брежнева блистала с 19-летней дочерью в откровенном клипе

Расправившись с предполагаемой любовницей мужа, певица Вера Брежнева смогла со спокойным сердцем уделять больше времени творчеству, и даже порадовала фанатов клипом на песню «Сестра».

Автором слов и композитором выступил супруг Веры — Константин Меладзе, а за видеоряд отвечала популярный украинский клипмейкер Таня Муиньо.

В клипе Вера предстает в кадре в различных образах: то она в открытом синем боди сидит на надувной касатке, то лежит в аквариуме в полупрозрачном купальнике

Режиссер решила подчеркнуть красоту звездной блондинки, на этот раз полностью раздев ее в кадре. Обнаженное тело певицы прикрывала только доска для серфинга. Брежнева блистала в откровенных нарядах и принимала сексуальные позы. Некоторые поклонники даже предположили, что клип стал «самым эротичным» у певицы за последние годы.

Помимо Веры в съемках приняли участие не профессиональные модели, а ее дочь Соня и подруги Ханна Хмелева, Катя Сильченко и Анна Осмехина.

«Для исполнения зажигательных танцев Вера позвала не моделей или актрис, а тех, с кем она любит отрываться в реальной жизни, — верных подруг и старшую дочь Соню, специально прилетевшую на съемки из США. Компанию певице составили дизайнеры Ханна Хмелева, Катя Сильченко и Анна Осмехина», — говорится в описании клипа.

Собрать такую команду было непросто, тем не менее, задумка того стоила: сама Брежнева назвала свое видео «одой женской красоте и сексуальности в разном возрасте и разных проявлениях».

«Вера! Как всегда красотка! Не меняешься!», «Какая фигура! Вы как девочка», «Не знаю, на кого смотреть в клипе: все как на подбор!», «Пушка, бомба, ракета! Что ты, что Соня!» — писали восторженные фанаты.

Немало восторженных слов досталось и Соне: «Горячая девушка, пленительные изгибы, ноги — огонь. Скоро маме придется подвинуться», «Очаровательна», «Красавица».

Поэтому Вера может быть спокойна: в ближайшее время вряд ли кто из молоденьких соперниц рискнет похитить сердце ее мужа Константина Меладзе.

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Фото: spletnik.ru

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