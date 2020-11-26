Кинозвезда Кейт Бекинсейл засунула кота себе в штаны и пожалела об этом
Популярная британская актриса Кейт Бекинсейл порадовала своих подписчиков в Instagram очередным видео с одним из своих домашних любимцев. Звезда фильмов «Ван Хельсинг», «Другой мир», «Авиатор» наполовину засунула себе в штаны своего кота Клайва. Ему, похоже, это не слишком понравилось. О чем он недвусмысленно дал понять, применив задние лапы: в какой-то момент Кейт дергается и вскрикивает от боли.
«Хотя кот весом 4,5 килограмма в штанах кажется хорошей идеей, очевидно, она переоценена», — подписала видео 47-летняя Бекинсейл.
«Лучше засовывать котов в карманы халата», «Ваши посты не перестают меня смешить, и этот смех мне очень нужен сегодня. Спасибо» — писали в комментариях.
Дома у актрисы живут шпиц и два кота — Клайв и Уиллоу.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», Кейт вызвала восторг у своих подписчиков, опубликовав фото Клайва в костюме паука для празднования предстоящего Хэллоуина.
Фото Instagram335
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