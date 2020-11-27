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"Агата — просто бомба": бывшая жена Прилучного восхитила фанатов бедрами в мокром купальнике

1:30 27 ноября 2020
Муцениеце Агата

Похоже, развод с Павлом Прилучным, которого «увела» Мирослава Карпович, благотворно сказался на российской актрисе Агате Муцениеце: она активно занялась собой, для чего не могла найти времени, будучи замужем.

Теперь женщина не пропускает утренних пробежек и тренировок, о которых регулярно рассказывает в своем Instagram.

В одном из недавних постов актриса предстала в бассейне в мокром купальнике, зазывно блеснув упругими бедрами и подтянутым «орешком» попы.

«Пока моя кошка ловит муху, решила выложить это видео, не зря же бегаю, да и бассейн такой красивый», — пошутила она.

В ответ фолловеры актрисы взорвались фейерверком комплиментов: «Милашка», «Это неправда, что русалок не бывает. Во всяком случае, одну из них я знаю лично», «Само очарование, суперская», «Прилучный нервно курит и глодает кости», «Агата! Ты космическая женщина», «Какая красота! Девушка — огонь!», «Агата, ты просто бомба!!», «Агата клевая! Фигура супер!!! Как девочка! Так держать», «Паша всплакнул».

Как известно, пара объявила о своем расставании еще в середине февраля. Поклонники надеялись, что вспыльчивые знаменитости помирятся, однако чуда не произошло.

Сама Агата Муцениеце пишет, что после расставания с Павлом Прилучным не спешит вступать в новые отношения, но в то же время и не страдает от одиночества.

Все свое время она уделяет детям: семилетнему сыну Тимофею и четырехлетней дочке Мие, а также много снимается, ведет свою авторскую программу на YouTube-канале.

«Одиночество меня не пугает. Я люблю побыть одна», — высказалась актриса в своем блоге.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на днях бывший супруг Агаты Павел подвергся избиению и находится на лечении в больнице, где за ним ухаживает «разлучница» Мирослава Карпович.

Фото: @agataagata

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