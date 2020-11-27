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Шоу-бизнес

Бритни Спирс заподозрила, что она – вампир

13:38 27 ноября 2020
Бритни Спирс

Американская певица Бритни Спирс опубликовала у себя в Instagram новые селфи. 38-летняя поп-звезда отметила, что, если вам нужно отличное освещение для фото, не нужно отправляться в студию — достаточно просто выйти на улицу. Ведь естественный свет буквально творит чудеса.

«Я не собиралась выглядеть вампиром, но все бывает впервые!!! Клянусь, я не наносила ни румяна, ни блеск для губ, но выглядит так, будто я это сделала. И глаза у меня не зеленые, но я думаю, что это волшебство свежего воздуха!!!», — написала Бритни, а потом добавила: «Погодите, а что, если я вампир???».

Подписчики в комментариях начали интересоваться, хорошо ли Спирс себя чувствует. В последнее время она часто публикует странные посты.

Бритни продолжает вести судебную битву со своим 68-летним отцом Джейми, пытаясь избавиться от его опеки. Недавно адвокат певицы заявил, что она не будет выступать до тех пор, пока Джейми не будет лишен статуса ее опекуна и потеряет возможность управлять ее карьерой. Джейми Спирс начал контролировать финансы и жизнь своей дочери в 2008 году — после того, как у нее произошел нервный срыв.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Бритни Спирс, мать двоих сыновей, опубликовала видео, заставившее фанатов усомниться в ее душевном здоровье.

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