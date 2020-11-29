Дружившие 30 лет Леонид Агутин и Отар Кушанашвили вдруг рассорились и поскандалили

Российский музыкант и исполнитель Леонид Агутин обиделся на своего друга Отара Кушанашвили после того, как посмотрел свежий выпуск программы «КАКОВО!?», в которой приоткрываются некоторые секреты шоу-бизнеса.



Кушанашвили пишет, что Агутин «впал в неистовство» и оскорбил его за то, что в проекте были раскрыты суммы, за которые звезды российской эстрады выступают на корпоративах и праздниках.



Агутин назвал не только программу, но саму реакцию Кушанашвили хамством.



Он пишет, что не ожидал предательства, от человека, который называл себя другом, а то, что показано было в программе — это откровенное вранье, «информация на потребу публики в стиле самой гнусной желтизны».



«Я считаю, что ходить к друг-другу на дни рождения, любить, уважать и говорить прекрасные слова, а потом использовать друзей таким образом, просто подло и лицемерно. Ты, видимо, не видишь в этом ничего зазорного. Печально. Одним меньше», — добавил певец.



За Отара Кушанашвили вступился продюсер проекта «Каково!?» Антон Шестак.



«Если бы вы знали, сколько хорошего говорит Отар об Агутине, Баскове, Варум абсолютно незнакомым людям, как отзывается об их человечности, воспитании, родителях, правильном образе и векторе жизни, вы бы подумали, что он говорит о каких-то святых. В отличии от многих здесь присутствующих, которые в глаза другу улыбаются, а потом в другой компании обсуждают, какой он чмо», — написал Шестак в ленте Кушанашвили после многочисленных упреков ведущему.



Сначала продюсер высказался о гонорарах артистов и тех людях, которые могут заплатить такие немалые деньги. По словам Шестака, не стоит думать, что только олигархи способны пригласить на праздник звезд шоу-бизнеса. Многие госкорпорации, бизнесмены и даже блогеры способны оплатить, допустим, одно выступление знаменитости у себя на корпоративе.



Шестак считает, что прошли «времена совдепа», когда люди были злыми, завидовали и говорили, какие «певцы козлы».



«Сейчас богатство — пример для подражания, успех — цель, а не предмет для выливания желчи. Даже Бедросович (Киркоров — Авт) это понял давно и гонял на личном самолете, потом поезде для шоу „Я“, говорит прайсы своих шмоток и фитится с тик-токерами. А кто злится, говорит, что говно получается — включает это в наушниках пока едет на работу в офис», — развил свою мысль продюсер.



Шестак признал, что его шоу — это интернет -проект. Сделан он в погоне за рейтингами. Появится другая свежая новость, тогда об этой забудут.



«У аудитории память до очередной свежей новости, вы это сами знаете», — добавил продюсер.



Но Агутина такие аргументы не убедили. Он напомнил о своей супруге Анжелике Варум, у которой вообще практически нет работы во время пандемии. В то же время, она всегда безоговорочно отзывается на предложения Кушанашвили и идет выступать в толпу людей, когда это опасно.



Слова о том, что «Варум с дивана не встанет, пока ей не дадут 12 миллионов» — это хамство, утверждает Агутин.



Он напоминает, что Кушанашвили знаком во звездными супругами 30 лет и знает, как обстоят дела у Агутина и Варум.



«И слышать от него, в таком фиглярско-хамоватом тоне о нас, как о баловнях судьбы и, фактически, богатых дармоедах, было просто противно. Я, конечно, был не сдержан и излишне груб в первом комментарии, но уж больно неожиданно было получить от друга такой плевок в душу», — добавил в заключение певец.

Напомним, в октябре российский музыкант и исполнитель Леонид Агутин сообщил, что выдвинут на престижную премию «Грэмми». Новый альбом артиста La Vida Cosmopolita попал в лонг-лист премии в пяти категориях: «лучший альбом года», «лучший латинский поп-альбом», «лучший дуэт», «лучший клип» и «лучшая аранжировка».

Фото prozvezd.info/

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