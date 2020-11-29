Умер сыгравший Дарта Вейдера актер

Известный актер Дэйв Проуз, сыгравший роль Дарта Вейдера в трилогии «Звездные войны», умер в возрасте 85 лет, сообщает BBC.

Проуз был выбран на роль Вейдера, благодаря его внушительному телосложению, хотя роль озвучивал Джеймс Эрл Джонс. Карьера Проуза как актера длилась 50 лет, но международную известность принесла ему роль в «Звездных войнах». К сожалению, его западный акцент не подходил для роли грозного голливудского злодея, и его реплики были дублированы.

Проуз дебютировал в кино в 1967 году. Он регулярно появлялся в культовых сериалах, таких как «Святой», «Космос 1999» и «Доктор Кто». Замеченный режиссером Джорджем Лукасом в фильме 1971 года «Заводной апельсин», в котором он играл телохранителя, Проуз был приглашен на прослушивание на роль Дарта Вейдера в фильме 1977 года «Звездные войны: Эпизод IV — Новая надежда».

Как писали «ФАКТЫ», британский актер Спенсер Уайлдинг, который также играл Дарта Вейдера (в фильме 2016 года «Изгой-один. Звездные войны: Истории»), собирается попрощаться с Голливудом и уйти из кино. 48-летний Уайлдинг, который в прошлом профессионально занимался кикбокингом и боксом, заявил, что намерен вернуться к истокам и снова стать тем, кем был в начале своей карьеры — мойщиком окон в своем родном валлийском городе Рил.

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