Жена Олега Винника нарушила молчание

Жена Олега Винника певица Таюне (Таисия Сватко) впервые за полтора месяца опубликовала в Instagram пост.

«Верь в себя даже тогда, когда в тебе сомневается весь мир!» — написала она.

До этого последний раз она постилась в Facebook 13 октября. Связано это, скорей всего, с тем, что жена Винника болела коронавирусной болезнью.

«Вы когда-нибудь плакали от крепатуры? А я плакала … Так „закрепатурил“ меня коронавирус, в существовании которого я долгое время сомневалась, даже больше — абсолютно не верила. Но меня накрыла эта коронная история, я убедилась, что это даже больше, чем правда. Исчезло обоняние и вкус, температура первые четыре дня унесла всю силу, в теле такая крепатура, что я поднимала весь мир, обнаружили двустороннее воспаление легких, на третий день пропал голос, на четвертый вернулся, антибиотики, которые я принимала в своей жизни и меня спасали на этот раз вызвали яростную аллергию на глаза, сплошная сонливость, еда — неинтересно, двигаться — не могу», — написала она 13 октября.

Как писали «ФАКТЫ», недавно Олег Винник показался на публике с Таюне. Появление звездной пары произошло на шоу «Танці з зірками», которое проходило в Киеве в 12-м павильоне ВДНХ.

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