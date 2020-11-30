28.40 / 28.62 33.68 / 34.13
Киев: -6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Моргенштерн влип в историю со спецслужбами и бомбами

9:18 30 ноября 2020
Моргенштерн

Имя российского музыканта Моргенштерна (Алишера Валеева) оказалось замешанным в деле о «минировании» ресторана в Москве, а также угрозе подрыва еще нескольких соседствующих с ним зданий.

По информации «Life Shot», соответствующее сообщение поступило в российскую спецслужбу.

«Ну что ж, дорогие сотрудники, на связи Алишер Моргенштерн Тагирович. Вы готовы к самому прекрасному взрыву во всей Москве? Сегодня по адресу: ул. ***, город Москва, в 12:30 на 3-м этаже будет заложено целых три бомбы, а по краям здания будут расположены еще две бомбы. После открытия данного письма, через определенное время, будут направлены три дрона со взрывчаткой во все находящиеся по близости с данным рестораном здания. Вам меня не остановить…», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из гостиницы и паба были эвакуированы люди. В результате проверки взрывчатка не была обнаружена. Теперь «подрывника», представившегося Моргенштерном, разыскивают.

Ранее музыкан в интервью «слил» информацию о том, что семья лидера Чечни Рамзана Кадырова платила большие деньги за продвижение своих аккаунтов в социальных сетях.

Фото Моргенштерна из соцсетей.

231

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Зеленский и родители

Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

огневич

«На 5-й день болезни, о боги, началась пытка — пропало напрочь обоняние и вкус!»

Таюне

Жена Олега Винника нарушила молчание

Таблетки

«Аспирин добавлен в исследование RECOVERY COVID-19»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер