Моргенштерн влип в историю со спецслужбами и бомбами

Имя российского музыканта Моргенштерна (Алишера Валеева) оказалось замешанным в деле о «минировании» ресторана в Москве, а также угрозе подрыва еще нескольких соседствующих с ним зданий.

По информации «Life Shot», соответствующее сообщение поступило в российскую спецслужбу.

«Ну что ж, дорогие сотрудники, на связи Алишер Моргенштерн Тагирович. Вы готовы к самому прекрасному взрыву во всей Москве? Сегодня по адресу: ул. ***, город Москва, в 12:30 на 3-м этаже будет заложено целых три бомбы, а по краям здания будут расположены еще две бомбы. После открытия данного письма, через определенное время, будут направлены три дрона со взрывчаткой во все находящиеся по близости с данным рестораном здания. Вам меня не остановить…», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из гостиницы и паба были эвакуированы люди. В результате проверки взрывчатка не была обнаружена. Теперь «подрывника», представившегося Моргенштерном, разыскивают.

Ранее музыкан в интервью «слил» информацию о том, что семья лидера Чечни Рамзана Кадырова платила большие деньги за продвижение своих аккаунтов в социальных сетях.

Фото Моргенштерна из соцсетей.

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