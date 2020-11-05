Моргенштерн случайно слил личную информацию о Кадырове в интервью Дудю

Российский музыкант Моргенштерн (Алишер Валеев) в интервью Юрию Дудю «слил» информацию о том, что семья лидера Чечни Рамзана Кадырова платила большие деньги за продвижение аккаунтов в соцсетях.

Как пишут «Кавказ. Реалии», семья Кадырова участвовала в конкурсе для накрутки подписчиков в соцсетях, выплачивая за каждый продвигаемый аккаунт по 400 тысяч рублей.

Моргенштерн также сообщил, что члены семьи чеченского лидера сами изъявили желание стать спонсорами конкурса для подписчиков исполнителя в соцсетях. Конкурс, в частности, предполагал, что подписчикам Моргенштерна нужно подписаться на спонсоров. Отмечается, что музыкант рекламировал как самого Кадырова, так и его жену и детей.

На эту информацию отреагировал и оппозиционный политик Алексей Навальный.

Моргенштерн: Кадыров платил миллионы за раскрутку аккаунтов своей семьи https://t.co/JNu5HFKhbW — Alexey Navalny (@navalny) November 5, 2020

Ранее Моргенштерн засветился в смешном видео, которое в соцсети выложила его девушка Дилара Зинатуллина. Она с самоиронией отнеслась к своей внешности, пошутив на тему «грудь как доска».

Фото из Википедии, автор Okras.

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