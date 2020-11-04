Дантеса рассмешила странная ситуация с рестораном Моргенштерна

Известный телеведущий Владимир Дантес, недавно раскритиковавший участников шоу «Холостячка», изрядно посмеялся над одним из эпизодов интервью, которое российский музыкант Моргенштерн (Алишер Валеев) дал Юрию Дудю.

Несколько эпизодов со своими комментариями Дантес выложил в сториз в Instagram. В них речь шла о ресторане, который этой осенью открыл музыкант, вложив в него крупную сумму своих денег. Речь идет о якобы миллионе долларов.

Юрий Дудь, в частности, обратил внимание на то, что музыкант практически один вложил всю необходимую сумму, однако бизнес поделил с совладельцем поровну, оставив за собой процент акций для решающего голоса. Получив утвердительный ответ журналист, естественно, удивился.

На удивленного Дудя и отреагировал Дантес, который начал хохотать и говорить: «Обрати внимание на его лицо».

Интервью Моргеншнерна Юрию Дудю было выложено в сеть накануне.

Ранее Дантес прокомментировал скандал с изменой в семье Наташи Королевой и Тарзана, сказав, что ему сильно жалко эту пару.

Фото Владимира Дантеса из соцсетей.

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