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Шоу-бизнес

Попавшие в скандал Королева и Тарзан вызвали жалость звезды «Лиги Смеха»

10:58 13 октября 2020
Владимир Дантес

Известный музыкант и телеведущий, судья «Лиги Смеха» Владимир Дантес, попавший на днях в аварию на мосту Патона в Киеве, едко высказался по поводу скандала с изменой в семье Наташи Королевой и Тарзана, любовница которого раскрыла их отношения.

Дантес опубликовал в сториз в Instagram видео, как он смотрит интервью Королевой и Сергея Глушко Ксении Собчак. Во время просмотра Владимир громко смеется над рядом эпизов, отпускает едкие комментарии и даже жалеет Наталью и Сергея. Еще он считает, что Ксения Собчак во время интервью буллила Тарзана по поводу его занятий стриптизом.

«Честно, это все ужасно! Жалко эту пару», — комментировал Дантес.

Напомним, кроме Ксении Собчак, Андрей Малахов посвятил выпуск своего шоу теме супружеской измены, пригласив в студию любовницу Тарзана Анастасию Шульженко. Актриса показала новые кадры с Сергеем и раскрыла подробости их отношений. Королева тяжело переживает измену, она назвала Малахаова предателем, а Глушко от нервов даже попал в больницу.

Фото, видео Instagram/vladimirdantes

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