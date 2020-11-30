«Вчера было особенно больно»: дочь Заворотнюк о сражении матери с тяжелой болезнью

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна, недавно трогательно поздравившая ее с Днем матери и пожелавшая, чтобы родители жили вечно, надеется на то, что актриса справится с болезнью.

«Вчера был прекрасный праздник, день всех Мам. Даже не знаю почему, но я не смогла написать в намеченном посте ни слова, — пишет Анна Заворотнюк в Instagram. — Хочу сказать, что в жизни каждого мама — это самый важный и родной человек.

Сейчас моя мама тяжело больна, но мы победим все плохое, я уверена в этом. Вчера почему-то было особенно больно от происходящего. Моя мама, не только самая прекрасная и умнейшая женщина, но еще и настоящий боец и справится со всем. Хочу чтобы она всегда была рядом. Здоровья вам и вашим родителям".

Ко Дню матери Анна Заворотнюк также опубликовала в соцсетях фото со своей мамой.

Фото Анны Заворотнюк из соцсетей.

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