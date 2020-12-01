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Шоу-бизнес

Оля Цыбульская скандальным клипом ответила критикам ее таланта

17:17 1 декабря 2020
Кадр из клипа

Популярная певица Оля Цибульская представила клип «По барабану» (срочное обращение) — он служит своеобразным ответом на наиболее резкие комментарии в адрес артистки в соцсетях. Об этом исполнительница написала в своем Instagram.

«Эти 10 комментариев 10 лет останавливали меня от того, чтобы быть собой. Пусть тебя не останавливает ничего. Важно то, что чувствуешь ты. Другое — по барабану», — написала Цыбульская.

Среди перечисленных комментариев: «Нет таланта — так показывает ноги», «800 тысяч в инсте? Не смешите!», «Не понимаю как ее клипы набирают миллионы в YouTube», «Вот раньше были песни…«

Ролик длится всего 30 секунд и высмеивает зависимость от лайков и комментариев.

Видео вызвало неоднозначную реакцию фолловеров:

Ранее Цыбульская рассказала, с кем из участников «Танці з зірками» она изменила.

Фото: скриншот видео

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