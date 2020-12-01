Перекрасившаяся MARUV напомнила поклонникам молодую Пугачеву

Эпатажная певица MARUV (Анна Корсун), которая любит шокировать публику, изменила прическу и цвет волос.

Певица стала шатенкой. Ее волосы приобрели коричневый оттенок с медными отблесками.

Анна поинтересовалась у своих фанатов, какой цвет ей больше подходит.

Новый лук MARUV фанаты сравнили с ранней Пугачевой и пишут, что быть всегда разной ее обязывает профессия.

Напомним, недавно MARUV снималась в российском сериале «Перевал Дятлова», где примерила на себя образ скалолазки.

Фото Instagram/maruvofficial

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