Джамала умилила сеть трогательными кадрами с детьми на отдыхе в Египте

Певица Джамала, удивившая сменой имиджа, на карантине проводит время с семьей. С мужем, маленькими сыновьями и родителями звезда отдыхает в Египте на берегу Красного моря. Эмир и Селим с удовольствием плещутся в теплой прозрачной воде, родители отдыхают, пока бабушка и дедушка нянчатся с внуками.

Джамала показала в Instagram трогательное видео, как ее отец поет песни маленькому Селиму.

На этом же курорте отдыхает и семейство Нины Матвиенко: Тоня, Арсен Мирзоян, их маленькая дочь Нина и Уляна — дочь Тони от первого брака.

«На пустынном берегу встретила Нину Матрифановну Матвиенко! Еще имела возможность поплавать с ней вместе. Кода такое могло быть?», - пишет Джамала.

Вечерами украинские артисты устраивают концерты, поют песни под гитару.

266

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter