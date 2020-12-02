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Шоу-бизнес

Джамала умилила сеть трогательными кадрами с детьми на отдыхе в Египте

14:57 2 декабря 2020
Джамала с сыном в море

Певица Джамала, удивившая сменой имиджа, на карантине проводит время с семьей. С мужем, маленькими сыновьями и родителями звезда отдыхает в Египте на берегу Красного моря. Эмир и Селим с удовольствием плещутся в теплой прозрачной воде, родители отдыхают, пока бабушка и дедушка нянчатся с внуками.

Джамала показала в Instagram трогательное видео, как ее отец поет песни маленькому Селиму.

На этом же курорте отдыхает и семейство Нины Матвиенко: Тоня, Арсен Мирзоян, их маленькая дочь Нина и Уляна — дочь Тони от первого брака.

«На пустынном берегу встретила Нину Матрифановну Матвиенко! Еще имела возможность поплавать с ней вместе. Кода такое могло быть?», - пишет Джамала.

Вечерами украинские артисты устраивают концерты, поют песни под гитару.

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