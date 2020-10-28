Джамала резко поменяла имидж: реакция поклонников

Украинская певица Джамала, которая дала первый сольный концерт на карантине и порадовала поклонников совместным клипом с лидером группы Pianoбой Дмитрем Шуровым, радикально сменила имидж.

Победительница «Евровидения» отрезала челку и устроила фотосесию в кафе, опубликовав снимки в Instagram.

«Новый год начинается с новой прически», — написала она.

«Шикарно, Джа! Теперь похожа на рокершу!», «Оочень красиво! Джа! Ты красуня!!!», «Джамале все к лицу», — отреагировали поклонники.

Тем не менее одна из них все же задалась вопросом, как же певица, у которой от природы вьются волосы, будет справляться с прической.

Напомним, ранее своей «студенческой» прической поразил Святослав Вакарчук.

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