Самыми красивыми в мире мужчиной и женщиной названы звезды «Мстителей»

Американская компания Ranker, специализирующаяся на опросах в области развлечений, поп-культуры, моды, брендов, представила рейтинг самых красивых в мире людей. Как пишет издание Daily News, в списке самых красивых женщин 2020 года лидирует Скарлетт Йоханссон — Черная Вдова из серии фильмов «Мстители». А мужской список возглавляет ее коллега по этой франшизе — исполнитель роли Тора Крис Хемсворт.

Скарлетт Йоханссон

Крис Хемсворт

Второе место в рейтинге красивейших дам заняла актриса Марго Робби — звезда фильмов «Отряд самоубийц», «Я, Тоня», «Волк с Уолл-стрит».

Марго Робби

В первую пятерку попали также звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс, главная героиня фильма «Чудо-женщина» Галь Гадот и Александра Даддарио («Перси Джексон», «Ты умеешь хранить секреты?»).

Отмечается, что в сотне самых красивых не фигурирует ни одна темнокожая женщина.

Второе место в списке самых горячих мужчин досталось южнокорейскому певцу и автору песен Киму Тхэхену, известному также, как Ви — вокалисту популярной группы BTS.

Ким Тхэхен

В пятерке лидеров, набравших наибольшее количество голосов, расположились также бывший участник группы One Direction Гарри Стайлз, Капитан Америка из «Мстителей» Крис Эванс, а также младший брат Криса Хемсворта Лиам Хемсворт — бывший муж Майли Сайрус, известный по фильмам «Голодные игры» и «Эмпайр-стейт».

Признанный ранее журналом People самым сексуальным мужчиной на планете Майкл Б. Джордан оказался на 7-м месте. Его предшественники Дуэйн Джонсон и Идрис Эльба. Заняли, соответственно, 42-е и 72-е места.

Жена британского принца Уильяма Кейт Миддлтон — на 17-м месте, а актриса Дженнифер Энистон — на 150-м.

Фото Instagram



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