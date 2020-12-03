28.28 / 28.48 33.99 / 34.44
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Самыми красивыми в мире мужчиной и женщиной названы звезды «Мстителей»

12:13 3 декабря 2020
Кадр из фильма «Мстители» с Крисом Хемсвортом и Скарлетт Йоханссон

Американская компания Ranker, специализирующаяся на опросах в области развлечений, поп-культуры, моды, брендов, представила рейтинг самых красивых в мире людей. Как пишет издание Daily News, в списке самых красивых женщин 2020 года лидирует Скарлетт Йоханссон — Черная Вдова из серии фильмов «Мстители». А мужской список возглавляет ее коллега по этой франшизе — исполнитель роли Тора Крис Хемсворт.

Скарлетт Йоханссон

Крис Хемсворт

Второе место в рейтинге красивейших дам заняла актриса Марго Робби — звезда фильмов «Отряд самоубийц», «Я, Тоня», «Волк с Уолл-стрит».

Марго Робби

В первую пятерку попали также звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс, главная героиня фильма «Чудо-женщина» Галь Гадот и Александра Даддарио («Перси Джексон», «Ты умеешь хранить секреты?»).

Отмечается, что в сотне самых красивых не фигурирует ни одна темнокожая женщина.

Второе место в списке самых горячих мужчин досталось южнокорейскому певцу и автору песен Киму Тхэхену, известному также, как Ви — вокалисту популярной группы BTS.

Ким Тхэхен

В пятерке лидеров, набравших наибольшее количество голосов, расположились также бывший участник группы One Direction Гарри Стайлз, Капитан Америка из «Мстителей» Крис Эванс, а также младший брат Криса Хемсворта Лиам Хемсворт — бывший муж Майли Сайрус, известный по фильмам «Голодные игры» и «Эмпайр-стейт».

Признанный ранее журналом People самым сексуальным мужчиной на планете Майкл Б. Джордан оказался на 7-м месте. Его предшественники Дуэйн Джонсон и Идрис Эльба. Заняли, соответственно, 42-е и 72-е места.

Жена британского принца Уильяма Кейт Миддлтон — на 17-м месте, а актриса Дженнифер Энистон — на 150-м.

Фото Instagram

454

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Комаровский Евгений

Носить нужно всем: доктор Комаровский объяснил, почему изменил свое мнение о защитных масках

ЛГБТ

Украинские политики засветились на гей-секс-вечеринках в Брюсселе

Доктор Комаровский

«Это же дискредитация всего на свете!» Комаровский отругал Зеленского за онлайны из «Феофании»

Нина Акимова

В Москве нашли изувеченное тело артистки Нины Акимовой

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер