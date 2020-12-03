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Шоу-бизнес

После скандала с изменой Тарзан устроил стриптиз в стихах

12:31 3 декабря 2020
тарзан

Стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) написал очередную балладу, посвященную своей профессии. Муж Наташи Королевой откровенно признается, что вещи, казавшиеся «стремными» в 30 лет, сейчас воспринимаются как «прикольные». Аналогично от года к году менялось и отношение Тарзана к стриптиз-шоу.

В стихах есть намеки на недавний скандал с обвинениями в измене: «Один во всей стране даю стриптиз без раздеваний». Теперь Тарзан просит об одном: оставить в покое жену Наташу Королеву. «Не упрекайте вы Наташку, ведь я любви не предавал», — призывает он.

Напомним, после признания в супружеской измене Тарзан написал стихи и напомнил, что люди по природе должны уметь любить, сострадать и прощать.

Фото tarzan___official/Instagram

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