После скандала с изменой Тарзан устроил стриптиз в стихах
Стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) написал очередную балладу, посвященную своей профессии. Муж Наташи Королевой откровенно признается, что вещи, казавшиеся «стремными» в 30 лет, сейчас воспринимаются как «прикольные». Аналогично от года к году менялось и отношение Тарзана к стриптиз-шоу.
В стихах есть намеки на недавний скандал с обвинениями в измене: «Один во всей стране даю стриптиз без раздеваний». Теперь Тарзан просит об одном: оставить в покое жену Наташу Королеву. «Не упрекайте вы Наташку, ведь я любви не предавал», — призывает он.
Напомним, после признания в супружеской измене Тарзан написал стихи и напомнил, что люди по природе должны уметь любить, сострадать и прощать.
Фото tarzan___official/Instagram99
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