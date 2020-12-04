С прицелом на Голливуд? Мишель Андраде снялась в кино

Молодая украинская звезда боливийского происхождения Michelle Andradе, исполнившая недавно официальный гимн чемпионата Европы по художественной гимнастике в Киеве, приняла участие в съемках лирической комедии «Родня» на «1+1».

Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

Сериал является украинский адаптацией сериального формата «Корни» и описывает жизнь жителей небольшого городка.

Роли в сериале исполняют популярные актеры, в частности звезда «Худшей подруги» Клавдия Дрозд и известные украинские селебритиз, в числе которых — Michelle Andradе.

Девушка сыграла в одной сцене со звездой «Танців з зірками» и партнером Юлии Саниной Дмитрием Жуком.

По словам актрисы, съемки стали для нее «очень классным опытом».

«Было приятно поработать на съемочной площадке и познакомиться с новыми талантливыми людьми. Очень удивилась, когда платье по моим референсам сшили за один день. Невероятно! Платье идеально село, и я забрала его себе — теперь оно одно из моих любимых», — рассказала Мишель.

Также девушка призналась, что перед съемками немного волновалась, как и перед любым выходом на сцену. Но поддержка и помощь со стороны всех участников создавала такую легкую атмосферу, она сразу почувствовала себя частью команды.

«Мы сразу нашли общий язык с партнером по съемке — тут же начали репетировать, он мне очень помогал. Даже не пришлось заучивать свой текст, настолько все шло легко и непринужденно. Конечно, были определенные точки по камерам, о которых нужно было четко помнить, но в плане игры режиссер давал свободу действий в кадре. Команда классная и атмосфера была дружеская, даже немного жаль, что съемка длилась всего сутки», — добавила артистка.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Мишель Андраде порадовала пикантной фотосессией читателей мужского журнала/

Фото: @mishvirmish

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