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«Верю в реинкарнацию души»: Макс Барских написал песню к эротическому фильму

17:53 4 декабря 2020
Макс Барских

Популярный певец Макс Барских, поделившийся интимным видео, написал песню «Имена» к украинскому эротическому фильму «La Plage».

Как рассказал Барских, трек был записан в номере отеля в Амстердаме под впечатлением от спонтанной встречи и поэтому до релиза дошел практически в первоначальном виде.

«Мне казалось, я встретил в этом городе родную душу из прошлой жизни: мы столкнулись на время и прошли мимо друг друга. Я верю в реинкарнацию души и точно знаю, что проживаю не первую. Знакомо ли это чувство, когда ты встречаешь человека, и тебе кажется, будто знаешь его всю жизнь? Между вами есть ощутимая связь, вы говорите на одном языке и завершаете предложения друг друга. Но есть определенные стереотипные препятствия того, чтобы быть вместе» — говорит музыкант.

Песня «Имена» посвящена эзотерическому путешествию двух родственных душ из прошлой жизни в нынешнюю, их встрече в новой реальности.

Фильм «La Plage» — это независимый украинский арт-хаус в жанре эротической драмы. История о двух молодых парах, чья случайная встреча в поезде, следующем на север Франции, кардинально меняет жизни и сознание героев.

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