Киркоров похвастался «мостиком» с Украиной

Известный российский певец Филипп Киркоров написал в Instagram, что продолжает соединять русскую и украинскую культуры.

«2020 — стал не только юбилейным годом в моей творческой жизни на @pesnyagoda_official, но и Юбилейным годом для песни Софии Михайловны Ротару @sofiarotaru.official „Червона рута“, которой исполнилось 50 лет! „Червона рута“ — как символ украинской эстрады, стала одной из самых знаменитых и узнаваемых песен в мире! И я рад, что в этом году я продолжаю давнюю традицию — соединять культуры. Песня „Романы“ символизирует мостик между Россией и Украиной, ведь автор песни Артем Пивоваров @pivovarovmusic из Киева. Это очень знаково, ведь музыка не имеет границ!» — написал он.

Как писали «ФАКТЫ», в ноябре Киркоров, встретившись в Дубае с украинской певицей Олей Поляковой, с которой он дал совместный концерт в День народного единства, приветствовал артистку на смеси украинского и русского языков. Видео встречи певец разместил в соцсетях.

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