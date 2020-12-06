Даже удалила сначала: Лобода оконфузилась со странным фото в трусах
38-летняя Светлана Лобода оконфузилась, разместив в Instagram новое фото, сделанное в Дубае.
Она позирует в модном купальнике от Christian Dior на яхте на фоне небоскребов мегаполиса. И все бы ничего, но вот странная складка на трусиках звезды вызвала нехорошие ассоциации у ее хейтеров.
После них Лобода даже удалила снимок, но спустя некоторое время… снова опубликовала его уже с другим комментарием.
«За этот год я полюбила это место… сильно) Хочу жить там, где тепло… всегда», — гласит он.
Напомним, накануне мать певицы Светланы Лободы Наталья опубликовала в соцсетях показательно «украинское» фото своей мамы — Марии Васильевны Комаренко.1573
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