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Даже удалила сначала: Лобода оконфузилась со странным фото в трусах

18:55 6 декабря 2020
Даже удалила сначала: Лобода оконфузилась со странным фото в трусах

38-летняя Светлана Лобода оконфузилась, разместив в Instagram новое фото, сделанное в Дубае.

Она позирует в модном купальнике от Christian Dior на яхте на фоне небоскребов мегаполиса. И все бы ничего, но вот странная складка на трусиках звезды вызвала нехорошие ассоциации у ее хейтеров.

После них Лобода даже удалила снимок, но спустя некоторое время… снова опубликовала его уже с другим комментарием.

«За этот год я полюбила это место… сильно) Хочу жить там, где тепло… всегда», — гласит он.

Напомним, накануне мать певицы Светланы Лободы Наталья опубликовала в соцсетях показательно «украинское» фото своей мамы — Марии Васильевны Комаренко.

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