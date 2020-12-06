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Шоу-бизнес

Пресняков грязно пошутил о жене в присутствии детей

20:44 6 декабря 2020
Пресняков грязно пошутил о жене в присутствии детей

Супруга Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская решила увековечить подготовку к Новому году, доверив мужу снимать семейное веселье на видео.

Однако тот вместо того, чтобы сделать акцент на детях — Теме и новорожденном Иване, сфокусировался на… пятой точке супруги.

В «сториз» Подольской есть и нелицеприятный комментарий певца по поводу внешнего вида молодой мамы.

«Вот это **пень», - говорит он шепотом.

 

Впрочем, поклонники звездной семьи с легкостью простили Преснякову шалость, о чем свидетельствуют их комментарии.

Отметим, что ранее и отец Владимира — Владимир Пресняков-старший шокировал поклонников грубыми стихами, посвященными жене.

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