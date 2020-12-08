«Ты ничтожество»: сестра рэпера Сереги шокировала признанием о его жестокости

Сестра рэпера Сереги, который увез сыновей от их матери Полины Ололо и не позволяет видеться, шокировала признанием о его жестокости. Алена Перший впервые публично высказалась о брате и рассказала в Instagram, как он в детстве издевался над ней. Алена говорит, что тяжелые психологические травмы она переживает и сейчас, посещает психотерапевта.

«Ты ничтожество, ты говно, запомни это, повтори ещё раз. По слогам!». «Я-говно». Это одно из первых воспоминаний из моего детства, которое я прорабатываю с терапевтом годы. Я помню, как мой старший брат душил меня, называя плаксой и нытиком, когда я просто попросила его купить поесть, будучи танцором в его группе. Это были очередные наши гастроли в столицу. Сколько ещё унизительных, пронизанных сексизма и отвращения фраз я услышу в свой адрес от родного брата… Сколько лет я покрывала его жестокость, насилие, его издевательства… сколько лет я мчалась к нему, как к самому любимому, на любой зов, в ответ получая: «да посмотри на кого ты похожа! Ты нытик, сделай что-то со своей жизнью!», etc. ОБЕСЦЕНИВАНИЕ! Я знаю про это все. Классический нарцисс сделает все, чтобы ваша нелюбовь к себе приобрела наивысшую степень", — пишет Алена.

Свой крик души она объяснила тем, что не может больше молчать и хочет поддержать жену Сереги Полину Ололо, которая почти год не видела сыновей, не общалась с ними даже по телефону, а сейчас вынуждена бороться за мальчиков в суде. Сестра Сереги поддерживает Полину, называет ее сестрой и хорошей мамой.

«Я бы продолжала молчать, но этот человек, которого я теперь не считаю братом, отнял детей у их мамы @polina_lola. Потому что классический нарцисс крайне жесток и сделает все, чтобы наказать свою жертву. Я люблю Полину, она всегда была мне как сестра и всегда была хорошей мамой. То, что делает Сергей Пархоменко — отвратительно и ужасно. Уверена, эти мальчишки уже приобрели огромную травму, испытав все это. Уверена, что Сергей Пархоменко получит по заслугам. Уверена, что Марк и Платон будут с мамой. Потому что их мама одна из самых добрых и светлых, потому что их мама умеет любить, а Сергей Пархоменко — нет», — удивила откровением сестра Сереги.

Она также обратилась к брату, назвав его «ничтожеством», «нелепым нарциссом». Алена пишет, что ей стыдно быть его сестрой. Она призывает Пархоменко одуматься и прозреть, не причинять боль родным людям.

Ранее Полина Ололо рассказала о том, как Серега избивал ее.

Сергей Пархоменко не реагирует на обвинения бывшей жены. В ответ он выпустил документальный фильм, в котором показал, как по-армейски воспитывает сыновей. В суды Серега не является.

Фото Instagram.com/mishkimoves_u

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