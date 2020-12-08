Дмитрий Шепелев отдыхает на Мальдивах с невестой и сыном Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев, случайно узнавший, что переболел коронавирусом, больше не скрывает отношения с Екатериной Тулуповой. На своей странице в Instagram он показал, как с невестой, ее дочкой Ладой и его сыном от покойной певицы Жанны Фриске — семилетним Платоном — отдыхают на Мальдивах.

В коротком видео Дмитрий показал, как дружное семейство прогуливается по пирсу, наслаждается морскими видами. Правда, семейство Шепелев показал только со спины.

«Ну, если кто-то считает, что на Мальдивах вообще нечем заняться», — подписал Шепелев морское видео.

После возвращения в Москву Шепелев обязан сдать тест на коронавирус, поскольку он не является гражданином РФ.

«Сейчас я буду сдавать тест на коронавирус. Через несколько дней я возвращаюсь в Москву, я не гражданин России, и по прилету мне нужно будет предоставить результаты анализов», — рассказал Шепелев.

Дмитрий не любит афишировать личную жизнь. Около года назад стало известно, что Дмитрий и Екатерина живут вместе в его квартире в Москве. Их роман закрутился три года назад. А познакомили пару дети Лада и Платон, которые ходили в один детский сад.

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