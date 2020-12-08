Выбрали представительницу Украины на конкурс "Мисс Вселенная 2020": фото красотки

Стало известно имя представительницы Украины на престижном конкурсе красоты «Мисс Вселенная». В этом году из-за пандемии организаторы Национального конкурса отказались от традиционного шоу красавиц. Титул решили передать «I Вице-Мисс Украина Вселенная 2019», киевлянке Елизавете Ястремской, которая и представит Украину на конкурсе «Мисс Вселенная 2020».

«К нашему глубокому сожалению, учитывая тяжелую эпидемиологическую и психологическую ситуацию в Украине, мы не можем себе позволить проведение мероприятия, которое бы подвергало риску заражения вирусом всех задействованных лиц, являясь праздничным и торжественным по своему определению, но в то же время неуместным в столь сложный и печальный период в жизни многих наших сограждан.



Проведя консультации с нашими партнерами из Miss Universe (США), мы приняли единственно верное решение в этом году — отказаться от проведения конкурса в масштабном формате», — говорится в сообщении оргкомитета.

27-летняя Елизавета Ястремская победила в международном конкурсе The Queen of Eurasia 2019, создала собственный бренд вечерних платьев и купальных костюмов Elza, активно занимается спортом и медитативными практиками, изучает основы философии и мироздания в Индии.

Девушка родилась в многодетной семье — у нее два брата и сестра. Владеет английским и французским языками, изучает немецкий язык. Окончила Киевский национальный экономический университет имени Гетьмана по специальности «Управление персоналом и маркетинг». Увлекалась визжажем, окончила школу телеведущих. Работала моделью и успела побывать на страницах многих известных журналов, попала на обложки L’Officiel, Натали, Лиза.

«Сказать, что я невероятно счастлива — ничего не сказать! О титуле „Мисс Украина Вселенная“ я мечтала с детства, предпринимала несколько попыток добиться этой мечты. В 2016 году я прошла в финал конкурса, но по личным причинам не смогла принять участие. В прошлом году я снова прошла в финал, заняла второе место и получила титул „I Вице-Мисс Украина Вселенная 2019“. А в этом году судьба распорядилась волшебным образом и я получила титул, о котором мечтала всю жизнь» — делится впечатлениями Елизавета Ястремская.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса в мире, проведение финала конкурса «Мисс Вселенная 2020» перенесено на первую половину 2021 года.

Ранее обладательница титула «Мисс Украина-Вселенная» Олеся Стефанко родила первенца.

Фото Facebook Елизаветы Ястремской

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