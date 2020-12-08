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Дочь Мадонны снялась в откровенной рекламе нижнего белья, удивив волосатыми руками

14:40 8 декабря 2020
Мадонна и Лурдес

Дочь американской певицы Мадонны снялась в откровенной рекламе нижнего белья лос-анджелесского бренда Juicy Couture. Снимки вышли яркими и эффектными. Но пользователи соцсетей больше всего впечатлили чересчур волосатые руки 24-летней Лурдес, которую близкие называют Лолой. Впрочем, девушка не стыдится своей естественности. Ранее она неоднократно фотографировалась с небритыми подмышками и ногами. И никогда не комплексовала по этому поводу. Да и сама Мадонна, которая любит эпатаж, не раз демонстрировала волосатые подмышки.

Лурдес — старшая из шести детей Мадонны, четырех из которых певица взяла на воспитание из детских домов Малави. Отец Лолы — фитнес-тренер Карлос Леон, кубинец по происхождению. Мадонна и Карлос, официально не оформлявшие отношения, расстались в 1997 году, когда Лурдес было семь месяцев.
От брака с режиссером Гаем Ричи у Мадонны есть 20-летний сын Рокко. Ее темнокожему приемному сыну Дэвиду 15 лет, «африканской» дочери Мерси — 14, а двойняшкам Эстер и Стелле — восемь.

Недавно Мадонна поделилась редким видео, в котором собрались сразу все шестеро ее детей.

Между тем Мадонна сделала первую в своей жизни татуировку. она посвящена ее детям. Певица наколола на запястье инициалы всех шестерых — LRDMSE.

Фото Instagram и yourparade.com

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