Сын Бекхэмов и его богатая невеста подписали брачный контракт

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм и его богатая невеста уже подписали брачный контракт. Как сообщает источник издания The Sun, будущие супруги, объявившие о своей помолвке в июле этого года после шести месяцев знакомства, намерены защитить свои семейные состояния в случае возможного развода. Решено было, что каждый останется при своих деньгах и имуществе.

21-летний начинающий фотограф Бруклин Бекхэм еще не слишком много заработал сам, но капиталы его знаменитых родителей оцениваются более, чем в 448 миллионов долларов. У Бруклина имеются двое младших братьев и сестра.

25-летняя американская актриса Николь Пельтц, снимавшаяся в фильмах «Повелитель стихий», «Трансформеры: Эпоха истребления», пока что не выбилась в кинозвезды первой величины. Но ее отец — промышленник Нельсон Пельтц, который «стоит» по меньшей мере 1,5 миллиарда долларов. Правда, и наследников у Нельсона больше. Помимо Николы у него еще девять детей. 78-летний Пельтц вступал в брак трижды. От первой жены у него двое отпрысков. Третья супруга родила восьмерых.

Инсайдер рассказал, что решение Бруклина и Николы заключить брачный контракт было взаимным. В США это обычное явление. Все члены семьи Пельтц, состоящие в браке, предварительно подписывали такие контракты.

«У Бруклина был опыт, когда девушки отчаянно пытались заполучить имя Бекхэмов. Поэтому они рады, что Никола любит Бруклин ради него самого. И, конечно, ей не нужны его деньги, поскольку у нее своя собственная успешная карьера», — говорит осведомленный источник.

Между тем по сообщениям прессы, Бруклин и Никола отложили свою свадьбу, которая планировалась на сентябрь 2021 года, до 2022 года.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Бруклин Бекхэм вытатуировал на шее глаза своей невесты.

Фото Instagram



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