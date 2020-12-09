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Шоу-бизнес

53-летняя Памела Андерсон, раздевшись до бикини, обратилась к Трампу

11:17 9 декабря 2020
Памела Андерсон

Знаменитая модель и актриса Памела Андерсон разместила в соцсети Twitter пост с обращением к президенту США Дональду Трампу. 53-летняя красотка, позируя в бикини, призвала главу державы помиловать основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, который, по слухам, был ее любовником.

Красотка в купальнике держит плакат с надписью: «Верните Джулиана Ассанжа домой в Австралию». На другом фото Памела, уже полностью одетая, держит плакат: «Я — Джулиан Ассанж» с хештегом FreeAssange (освободите Ассанжа).

В настоящее время журналист Джулиан Ассанж содержится в британской тюрьме. США настаивают на его экстрадиции. Американское министерство юстиции выдвинуло против Ассанжа 18 обвинений. В случае экстрадиции в Америку ему грозит до 175 лет тюрьмы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Памела Андерсон закрутила роман со своим телохранителем.


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