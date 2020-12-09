Азиза призналась в бурном романе с женатым Абдуловым

Певицы Азиза (Азиза Абдурахимовна Мухамедова) рассказала о романе с известным актером Александром Абдуловым и призналась, что бросила его, не подозревая, что тот был готов уйти из семьи и сделать ей предложение.

Как пишет «МК», причиной расставания стало семейное положение Абдулова — он тогда был женат на актрисе Ирине Алферовой.

Певица вспомнила, что они с Абдуловым познакомились случайно — это произошло в ресторане Центрального дома работников искусств. По ее словам, актер называл ее «хлопчонок» — от слова «хлопок». Ведь та родилась в Узбекистане, где выращивают хлопок: «Он все говорил «Азизенок-хлопчонок».

Азиза рассказала, что после встречи в ресторане Абдулов пришел к ней в отель и добился совместного завтрака — так начался их роман. Влюбленные, в основном, встречались в гостиницах.

«Был один момент, когда он пригласил меня к себе домой. Рано утром я встала на цыпочках, вызвала такси и уехала, пока Саша не проснулся», — вспоминает певица и говорит, что чувствовала себя лишней.

По ее словам, она отправилась на гастроли и письменно порвала с ним отношения, не зная, что актер был готов сделать ей предложение.

Недавно Азиза пожаловалась на бродячего пса, прокусившего ей ногу. Певица рассказала, что начала подкармливать собаку, однако в какой-то момент та бросилась на ее пса, а певица попыталась их разнять и пострадала.

Фото Азизы из социальных сетей.

272

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter