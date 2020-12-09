Шокирующие российские приветствия стали у Гарика Харламова изюминкой ролика

Российский комик Гарик Харламов опубликовал в своем Instagram видео с нарезкой из наиболее необычных приветствий разных народов.

В качестве экзотического способа поздороваться приводится обычай жителей одного из племен Новой Зеландии щекотать друг друга под подбородком. Шокирующее приветствие распространено у народа Акамба с юга Кении — там в знак глубокого уважения плюют на встречного. А в Замбии при встрече хлопают в ладоши и делают реверансы.

После этого следует пример того, как здороваются в России: на видео с телешоу показано, что после слов приветствия участники тут же начинают драку.

Ролик собрал многочисленные комментарии, среди который выделяется:

Напомним, для Гарика Харламова артисты Comedy Club подготовили номер в стиле передачи «Давай поженимся», которую ведет Лариса Гузеева.

Фото: Instagram Гарика Харламова

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