28.03 / 28.26 33.82 / 34.25
Киев: -4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

В блестящем мини и на каблуках: Игорь Ласточкин заменил «черненькую» в «НеАнгелах»

15:08 9 декабря 2020
Игорь Ласточкин

Популярный актер «Квартала» Игорь Ласточкин, переболевший воспалением легких, удивил неожиданным образом. Он заменил «черненькую» Вику в группе «НеАнгелы». Вместе со Славой Каминской он появился на сцене шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна».

На съемочной площадке Ласточкин появился в парике, блестящем мини, черных колготках с блестками и на высоких каблуках. Слава оценила эксперимент Игоря и заверила, что он очень похож на Вику.

«Я понимала, что рядом находится кто-то в блестящем платье, которые так любит моя коллега Виктория. Они достаточно экстравагантные! Но это было очень смешно! На самом деле, когда я повернулась и увидела Игоря, не могла сдержать эмоций. Оказывается, Вика — это заразно!» — смеясь, рассказала Слава Каминская за кулисами. Она даже нашла общие черты Игоря и Вики.

«Сходство есть! В черных волосах, в размере ноги и декольте. А еще Ласточкин смешной, а моя Вика тоже очень смешная!» — Каминская в комментарии каналу «Украина».

Недавно Слава поздравила дочь Лауру с днем рождения и призналась в любви бывшему мужу.

53

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Игорь Ласточкин

В блестящем мини и на каблуках: Игорь Ласточкин заменил «черненькую» в «НеАнгелах»

панин

Поток ругани: Алексея Панина сильно разозлило шоу «ЧБД»

Артем Милевский

Заплатили полицейским по 200 долларов, а они нас сдали Суркису, — Милевский о загуле с Алиевым

Виталий Чепинога

«Все-таки как же неравномерно развивается мир»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер