В блестящем мини и на каблуках: Игорь Ласточкин заменил «черненькую» в «НеАнгелах»

Популярный актер «Квартала» Игорь Ласточкин, переболевший воспалением легких, удивил неожиданным образом. Он заменил «черненькую» Вику в группе «НеАнгелы». Вместе со Славой Каминской он появился на сцене шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна».

На съемочной площадке Ласточкин появился в парике, блестящем мини, черных колготках с блестками и на высоких каблуках. Слава оценила эксперимент Игоря и заверила, что он очень похож на Вику.

«Я понимала, что рядом находится кто-то в блестящем платье, которые так любит моя коллега Виктория. Они достаточно экстравагантные! Но это было очень смешно! На самом деле, когда я повернулась и увидела Игоря, не могла сдержать эмоций. Оказывается, Вика — это заразно!» — смеясь, рассказала Слава Каминская за кулисами. Она даже нашла общие черты Игоря и Вики.

«Сходство есть! В черных волосах, в размере ноги и декольте. А еще Ласточкин смешной, а моя Вика тоже очень смешная!» — Каминская в комментарии каналу «Украина».

Недавно Слава поздравила дочь Лауру с днем рождения и призналась в любви бывшему мужу.

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