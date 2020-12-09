Певица Пелагея официально избавилась от мужа

Российская певица Пелагея, объявившая ранее о расставании с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, официально оформила развод. Никулинский суд Москвы официально расторг их брак. Процесс, по просьбе представителей спортсмена, был закрытым.

Как сообщает «СтарХит», Телегин будет выплачивать ¼ своих доходов на содержание четырехлетней дочери Таисии. Уже бывшие супруги продолжают делить совместное имущество в суде. В этом вопросы у пары возникли споры. В частности, из-за счетов, приобретенной в ипотеку недвижимости и авто.

Известно, что Телегин забрал себе дорогой «Бентли». Пелагая считает, что имеет право на этот автомобиль. Ведь она продала свой «Мерседес», остальную сумму на покупку «Бентли» добавили из семейного бюджета.

«После изучения всех имеющихся документов и сравнения их с иском Телегина есть основания полагать, что большая часть семейного имущества была умышленно сокрыта им от раздела. Чтобы установить истину, нами подготовлен встречный иск по разделу имущества так как это установлено Семейным кодексом, а не по предложенному Телегиным варианту. Помимо этого, мы будем возражать против раздела квартиры, подаренной мамой Пелагеи. Закрыть процесс предложил Иван, Пелагее нечего скрывать. Она не претендовала ни на что и подала только на развод и алименты. Потому что Телегин не торопился разводиться и не помогал дочери. Если бы он не подал иск на раздел имущества, все бы быстро закончилось», — прокомментировал «СтарХиту» представитель Пелагеи.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что музыкант Валерий Дидюля со скандалами делит имущество с бывшей женой Евгенией. Женщина обвинила экс-супруга в поджоге дачи.

Фото instagram.com/pelageya_insta

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