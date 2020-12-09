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Шоу-бизнес

Пробитое легкое и ранение в сердце: Дядя Жора пережил клиническую смерть

17:37 9 декабря 2020
Дядя Жора

Шоумен Дядя Жора, перенесший инсульт, ранее пережил клиническую смерть. В уличной драке он получил 13 ножевых ранений и лишь чудом выжил. Об этом случае, произошедшим 20 лет назад, Вадим Мичковский (настоящее имя) рассказал в интервью программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

По словам шоумена, он стал на защиту своего друга. В драке ему ножом нанесли тяжелые ранения: пробили шею, легкое, сердце. На операционном столе Дядя Жора пережил клиническую смерть, врачам чудом удалось его спасти.

«Это была история, когда десять на одного. Я заступился за товарища. В результате получил 13 ножевых ранений, плюс рука, нога, плечо, пробитая шея, легкие справа и рана — проникающая в сердце», — рассказал шоумен.

Операцию он запомнил на всю жизнь. Говорит, что медики начали операцию без наркоза, чтобы не терять драгоценное время.

«Вижу, что меня берут за руки растягивают, держат. Ну, а потом все — скальпель, боль. Я кричал, матерился, просил укол. Потом полностью отключился. Была клиническая смерть. А потом было самое главное — ждали, приду ли я в себя», — поделился воспоминаниями ведущий.

Сейчас он тщательно следит за своим здоровьем. В сети он делится с подписчиками, как делает зарядку и занимается спортом.

Фото Instagram.com/dyadya_jora

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