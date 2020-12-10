«Надо уничтожать таких, как я!»: Михаила Боярского разозлила песня про икру и сало

Известный киноактер Михаил Боярский поучаствовал в новом выпуске шоу Максима Галкина «Музыкалити», в котором гости слушают современных музыкантов и выставляют им баллы. Послушав rave-композицию «Икры и сала» в исполнении «Дети Rave», Боярский не сдержал удивленного возмущения.

Тем более, что для усиления эффекта Галкин имитировал современный танец на столе, использовав для этого мягкую игрушку.

«Я твоим детям на день рождения спою эту песню», — пообещал шокированный киноактер Галкину, на что тот парировал «Мне не нужны седые дети».

Также Боярский поинтересовался у соведущей программы Доры, кому можно было бы спеть эту песню: маме, детям, друзьям, знакомясь с девушкой? При этом он горько пошутил, что последняя сразу бы отдалась за такое творение.

«За себя я не боюсь, но что с вами будет? Если бы они (популярные YouTube-исполнители. — Авт.) были разные, но нет, все одинаковые, и похожие на западных… Где у них родное?», — задал актер риторические вопросы, признавшись, что и его собственные внучки слушают подобные треки.

«Чем больше текст, чем он тупее, тем больше он запоминается людям», — попыталась объяснить популярность подобной музыки Дора.

Отметим, что только в YouTube-канале ДЕТИ RAVE композиция собрала свыше 640 тысяч просмотров.



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