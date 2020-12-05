Боярский назвал Д’Артаньяна убийцей и жалеет о съемках в продолжении "Мушкетеров"

Российский актер Михаил Боярский, недавно лихо сплясавший для TikTok, рассказал, что жалеет о съемках в продолжении «Мушкетеров». Артист назвал Д’Артаньяна отрицательным героем, но отметил, что работать над его образом было сплошным удовольствием.

«Д'Артаньян — убийца самый настоящий. В день по пять трупов. Еще женщине голову отрубили — и ничего. Если он и положительный, то с таким набором отрицательных качеств…», — отметил артист в YouTube-шоу «Зангалис & К».

По словам Боярского, он не очень любит играть положительных героев и благодарен судьбе за участие в первом фильме Юнгвальда-Хилькевича. А о продолжениях жалеет, но не отказался, чтобы не подвести режиссера и друзей-мушкетеров.

Последнюю картину «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини», в которой по сюжету герои становятся призраками, а потом воскресают, артист назвал бредом.

«Но детей кормить надо, семью, деньги зарабатывать не только артистам, но и персоналу. А чем еще зарабатывать? В общем, уговорили. Так получилось, что снялись. Полагаю, что это не самая лучшая наша работа. Все, конечно, хотели как лучше. Но в одну реку дважды войти очень сложно. Последующее всегда хуже предыдущего, на мой взгляд», — уточнил Боярский.

Напомним, недавно Михаил Боярский заявил, что готов сменить профессию, и другим артистам советует осваивать новые виды заработка.

Через несколько дней Михаилу Боярскому 70 лет. В интервью «ФАКТАМ» артист рассказывал, что с детства мечтал стать геологом, но родители настояли на занятиях музыкой. Год назад Боярский объявил, что готов покинуть сцену.

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