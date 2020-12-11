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Шоу-бизнес

«Очень красивая!» Жена Олега Винника в обтягивающей одежде впечатлила фанов

10:54 11 декабря 2020
Олег Винник и Таюне

Фанаты с восторгом отнеслись к фотографиям певца Олега Винника и его супруги Таисии Сватко (Таюне), назвав их очень красивой парой.

Так, Олег Винник на своей страничке в соцсетях порадовал фанатов большой подборкой фотографий со своих концертов.

«Тур 2020 года по известным причинам был небольшим, но душевным. Мы решили собрать фотографии со всех концертов в один альбом, чтобы вы в любой момент смогли их пересмотреть. Продолжим в следующем году», — пишет Олег Винник.

Вот несколько фото певца и его жены, которые оценили фанаты.

Фолловеры пишут, что Винник и Таюне — прекрасная пара и что супруга певца очень красивая.

Ранее Олег Винник разочаровал поклонник — из-за пандемии коронавируса был перенесен его грандиозный концерт в столичном Дворце «Украина», который планировали провести 9 декабря 2020 года.

Фото со странички Олега Винника в соцсетях, автор — Виктор Окремов.

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«Очень красивая!» Жена Олега Винника в обтягивающей одежде впечатлила фанов

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