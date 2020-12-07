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Шоу-бизнес

Олег Винник разочаровал поклонников

12:21 7 декабря 2020
Олег Винник разочаровал поклонников

Популярный певец Олег Винник, который из-за коронавируса похудел на 10 кг, практически в последний момент перенес на год свой грандиозный концерт в столичном Дворце «Украина», который был назначен на 9 декабря 2020 года. Решение мотивировано эпидситуацией в стране и введением усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением COVID-19.

В своем Facebook «предводитель волчиц» озвучил новую дату концерта — 25 ноября 2021 года, пообещав, что в случае изменения эпидемиологической ситуации концерт состоится раньше.

Ранее на осень был отложен и большой европейский концертный тур Олега Винника.

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