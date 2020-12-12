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Шоу-бизнес

Прямо мурашки по коже: Олег Винник очень опечалил поклонников

13:47 12 декабря 2020
Олег Винник

Известный украинский певец Олег Винник опубликовал песню «Сльози на землі», которая сразу же стала очень популярной среди поклонников певца.

«Впервые песня „Сльози на землі“ была презентована 10 июля 2019 года во время съемок праздничного шоу „З Днем народження, Україно!“ в КВЦ „Парковый“. Официальная премьера композиции в сети состоялась 23 августа. А уже 24-го, в День Независимости страны, Артист исполнит её для многотысячной аудитории на стадионе „Арена Львов“. С тех пор драматический трек занял надлежащее место в программе „Роксолана“», — написал артист.

В комментариях пользователи отмечают, что новая песня звучит, как будто народная. Пишут, что она искренняя и проникновенная, но в то же время печальная.

«Очень душевная песня, прямо мурашки по коже. Спасибо большое», — написала одна из поклонниц Винника.

Как писали «ФАКТЫ», Винник не впервые опечалил своих поклонников за последнее время. Так, недавно певец практически в последний момент перенес на год свой грандиозный концерт в столичном Дворце «Украина», который был назначен на 9 декабря 2020 года. Решение мотивировано эпидситуацией в стране и введением усиленных противоэпидемических мероприятий из-за стремительного распространения COVID-19.

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