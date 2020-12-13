"Шоколадка бабАлёнка": Юрий Ткач рассмешил подписчиков новым образом

Известный комедийный актер Юрий Ткач опубливал в Instagram шутливое фото.

На снимке артист накрыл голову флисовым пледом и назвал его «Шоколадка бабАленка».

Подписчики артиста юмор оценили. Кто-то написал, что если бы такое фото действительно было на шоколадке, то сладость раскупали бы из жалости. Один из комментаторов просит артиста вернуть энергию позитива. Некоторые считают, что это просто шутка и пишут о таланте Ткача.

Юрий Ткач — участник «Лиги смеха» и студии «Квартал 95», снимался в комедийном сериале «Однажды под Полтавой» и «Страна У». В 2019 году стал членом жюри шоу «Рассмеши комика. Дети».

Напомним, Ткач недавно рассказал, как познакомился со своей женой и какие чувства испытал, когда услышал крик новорожденной дочери

Фото Instagram/yuriy_tkach

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